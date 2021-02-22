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Sultan Abdülhamid Han Caddesinde çalışmalar sürüyor

22.02.2021 12:17 | Son Güncelleme:
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Konya Büyükşehir Belediyesi, Beyşehir Çevre Yolu ile Fırat Caddesi arasındaki bağlantıyı sağlayacak ve bu sayede İstanbul Yolu’nda trafik yükünü önemli ölçüde azaltacak 14,5 kilometre uzunluğundaki Sultan Abdülhamid Han Caddesi’ndeki çalışmaları yoğun şekilde sürdürüyor.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir genelinde trafiği rahatlatmak için alternatif caddeler açmaya devam ettiklerini, bu kapsamda yapımı devam eden Sultan Abdülhamid Caddesi’nin Konya’nın önemli bağlantı yollarından birisi olacağını dile getirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Beyşehir Çevre Yolu ile Fırat Caddesi arasındaki bağlantıyı sağlayacak ve bu sayede İstanbul Yolu’nda trafik yükünü önemli ölçüde azaltacak 14,5 kilometre uzunluğundaki Sultan Abdülhamid Han Caddesi’ndeki çalışmaları yoğun şekilde sürdürüyor.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir genelinde trafiği rahatlatmak için alternatif caddeler açmaya devam ettiklerini, bu kapsamda yapımı devam eden Sultan Abdülhamid Caddesi’nin Konya’nın önemli bağlantı yollarından birisi olacağını dile getirdi. Sultan Abdülhamid Han Caddesi’nin Beyşehir Çevre Yolu ile Fırat Caddesi arasındaki bağlantıyı sağlayacağını kaydeden Başkan Altay, caddenin tamamlanarak hizmete açılmasıyla birlikte İstanbul Yolu’nun trafik yükünün önemli ölçüde azalmasını beklediklerini söyledi. Yolda hummalı şekilde devam eden birinci etap olan Semavi Caddesi - Beyhekim Kavşağı arasındaki çalışmalarla ilgili de bilgi paylaşan Başkan Altay, “Semavi Caddesi ile Gülümser Sokak arasında kalan kısımda tretuvar ve asfalt çalışmaları tamamlandı. Kesişen kavşak geçişlerindeki düzenlemeler ve Keçili Kanalı üzerine yapılacak olan menfezin tamamlanmasından sonra ise bu bölümü trafiğe açmayı planlıyoruz. Gülümser Sokak ile Beyhekim Kavşağı arasında kalan kısımda ise kazı ve dolgu işlemleri tamamlanırken altyapı işlemlerinin bitirilmesiyle birlikte hava şartlarına bağlı olarak asfalt ve tretuvar imalatları da tamamlanmış olacak. Tüm bu işlemlerin tamamlanması ve hava şartlarının müsait olması durumunda İsmail Kaya Caddesi ile Beyhekim Kavşağı arasında kalan kısmı kısa süre içinde trafiğe açmayı planlıyoruz” dedi.
Bisiklet yolu, kaldırımları, refüjü ve asfaltıyla toplam uzunluğu 14.5 kilometre, araç yolu genişliği ise 20 metre olacak Sultan Abdülhamid Han Caddesi, kamulaştırma ve altyapı yatırımları hariç 68 milyon liraya mal olacak.

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