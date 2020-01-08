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  4. Sultan kahvesinin hatırı 40 yıldan fazla! Hem gönüllere hem damağa...

Sultan kahvesinin hatırı 40 yıldan fazla! Hem gönüllere hem damağa...

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Türk kültürünün önemli parçalarından olan Türk kahvesi, sultanlara yaraşır hale getirildi. Sultan kahvesi içindekiler ve yapımı sır gibi saklanıyor. Köpüğü yaklaşık 3 santimetre olan Sultan kahvesi maneviyatıyla da gönüllere dokunuyor.

Sultan kahvesinin hatırı 40 yıldan fazla! Hem gönüllere hem damağa...

Türk kültüründe önemli yere sahip, Osmanlı İmparatorluğu’dan günümüze kadar gelmiş en eski kahve hazırlama ve pişirme metotlarından olan Türk kahvesi, sultanlara yaraşır hale geldi. Yapımı sır gibi saklanan ve yaklaşık 3 santimetre köpüğü ile hazırlanan Sultan kahvesi, sunuşuyla da gönüllere dokunuyor.

SULTAN KAHVESİ İÇİNDEKİLER SIR GİBİ SAKLANIYOR

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Yapımı 10 ila 12 dakika arasında süren kahve, Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Sultan Alparslan’ı ve tüm fatihleri temsil eden bir miğferin içinde getiriliyor. Miğferin üzerindeki gül motifleri ve içindeki gül lokumu ile gül yaprakları ise, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’i (s.a.v) temsil ediyor. Ayrıca bereket ve bolluğu temsilen nar taneleri, Osmanlı İmparatorluğu’ndan günümüze kadar kudret ve merhameti sembolize eden kaftan ve kadifeyle servis ediliyor.

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Hazırlanan Sultan kahvesi hakkında bilgi veren restoran sorumlusu Aybike Çetin, "Türk kahvesinin bizim kültümüz ve mutfağımızdaki yeri elbette ki tartışılmaz. Bizim yemeklerimiz sonrasında başlı başına bir seremoni şeklinde tüketiliyor. Biz de Sultan kahvemizi çok özenli bir şekilde sunuyoruz. Türk kahvemizin dışındaki miğfer, Sultan Alparslan’ı ve tüm fatihlerimizi temsil ediyor. Miğfer dışındaki gül motifleri, açtığımız zaman içindeki gül lokumu ve gül yaprakları da peygamberimiz Hz. Muhammed’i (s.a.v) temsil ediyor. Biz kahveyi Arap topraklarından aldığımız için ecdadımız bunu önce acı bulmuşlar. O yüzden her zaman şerbetle servis etmişler. Şerbeti, önce ve sonra içerek ağızlarında tatlı bir lezzet bırakmayı hedeflemişler” ifadelerini kullandı.

'BİZİM KÜLTÜRÜMÜZDE HER ZAMAN KUDRET VE MERHAMET BİR ARADA BAHŞEDİLMİŞ'

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Ayrıca Çetin, suyun içine de nar taneleri koyduklarını belirterek, "Çünkü nar da bizim kültürümüzde azın çoğalmasını ve bereketi temsil ediyor. Suyun üstündeki kaftan, bizim kültürümüzde gücü ve kudreti temsil eder. Aynı zamanda kahveyi servis ettiğimiz kadife de şefkati ve merhameti temsil ediyor. Bizim kültürümüzde her zaman kudret ve merhamet bir arada bahsedilmiş, bir denge olarak görülmüştür. Bu yüzden biz de bunları beraber sunuyoruz” şeklinde konuştu.

'BİZ MİSAFİRLERİMİZDEN KÜÇÜK BİR HAYAT MOLASI VERMELERİNİ RİCA EDİYORUZ'

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Öte yandan restoranın 2’nci nesil sorumlusu Aybike Çetin, "Biz, misafirlerimiz bu kahveyi sipariş ettiğinde, onlardan biraz zaman ve sabır rica ediyoruz. Çünkü yapımı gerçekten emek ve sabır isteyen bir kahve. Ve bu kahveyi beklerken, sevdikleriyle sohbet etsinler, anın tadına varsınlar istiyoruz. Çünkü günümüzde artık her şey hızlı ve süratle tüketildiği bir toplumda ve hayatta yaşıyoruz. Biz onlardan küçük bir hayat molası vermelerini rica ediyoruz. Daha sonra kahveyi keyifle içebilsinler, tadına varabilsinler diye” dedi.

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