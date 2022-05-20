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Sultan tatlısı nasıl yapılır? En pratik yöntemle evde sultan tatlısı malzemeleri ve tarifi!

20.05.2022 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde yeni tarifleri denemeyi sevenler sultan tatlısı nasıl yapılır? Kıyır kıyır, pratik ve lezzetli evde sultan tatlısı tarifi nedir sorularının yanıtları sıklıkla araştırılıyor. Bugün TV8'in sevilen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yapılan sultan tatlısının yapılışı izleyiciler tarafından merak edildi. Yemek programlarını yakından takip edenler ve burada yapılan lezzetleri evlerinde deneyerek sevdiklerine sunmak isteyenler için işte tarifi...

Sultan tatlısı nasıl yapılır? En pratik yöntemle evde sultan tatlısı malzemeleri ve tarifi!

Sultan tatlısı nasıl yapılır? Kıyır kıyır, pratik ve lezzetli evde sultan tatlısı tarifi! Sultan tatlısı için gerekli malzemeler, püf noktalar nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yapılan sultan tatlısının yapılışı yoğun bir şekilde sorgulanıyor ve evinde denemek isteyenler için tarif bilgisini haberimizde bulabilirsiniz.

SULTAN TATLISI NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

2 adet yumurta
200 gram tereyağı
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı irmik

3 su bardağı un1 çay bardağı toz şeker
1 çay bardağı Hindistan cevizi
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu

Üzeri için:

1 çay bardağı süt
Yarım su bardağı mavi haşhaş
Şerbeti için:

2,5 su bardağı toz şeker
3,5 su bardağı su
Çeyrek limon suyu

Yapılışı:

Öncelikle şerbeti için şeker ve suyu tencerede karıştırıp kaynayana kadar pişirin. Kaynamaya başladığı noktada şerbete limon suyunu ekleyin.

10 dakika daha kaynattığınız şerbeti ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Sıvı yağ, tereyağı, yumurta, şeker, Hindistan cevizi, irmik, kabartma tozu ve vanilyayı bir kapta karıştırın.

Daha sonra üzerine unu azar azar ekleyin. Hamurunuz yumuşak bir kıvama gelene kadar yoğurun. Ardından ufak parçalar alarak elinizle yuvarlayın.

Hamurunuzu önce süte ardından haşhaşa bulayıp fırın tepsisine dizin.

Tatlınızı önceden 180 derecede ısıtılmış fırında 25 dakika pişirin ve fırından çıkarır çıkarmaz soğuyan şerbeti üzerine gezdirin.

Tatlınız şerbetini çekince servis edebilirsiniz.

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