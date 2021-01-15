YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Sultanbeyli Belediyesi billboardlar üzerinden maske dağıtımına başladı

Sultanbeyli Belediyesi billboardlar üzerinden maske dağıtımına başladı

15.01.2021 14:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultanbeyli Belediyesi, kış aylarında vatandaşların pandemi sürecini daha rahat geçirmeleri amacıyla bilbordların üzerine kare kod yerleştirdi.

Sultanbeyli Belediyesi, kış aylarında vatandaşların pandemi sürecini daha rahat geçirmeleri amacıyla bilbordların üzerine kare kod yerleştirdi. Kare kodu okutan vatandaşların talebi doğrultusunda belediye ekipleri tarafından, evlere maske ve dezenfektan ücretsiz bir şekilde teslim edilecek.
Sosyal projelere önem veren Sultanbeyli Belediyesi, şimdi de ilçede vatandaşların maskeye kolaylıkla ulaşmalarını sağlamak amacıyla farklı bir çalışmaya imza attı.
Proje kapsamında, Sultanbeyli’nin farklı noktalarına temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat çekmek için asılan billboardlara QR kodlar yerleştirildi. Bu QR kodu okutarak talepte bulunan vatandaşlara belediye maske ve dezenfektan gönderecek.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Sultanbeyli Belediyesi olarak soğuk kış günlerinde vatandaşlarımıza yeni bir hizmetimizi daha ulaştırmak istiyoruz. Pandemi sürecinde vatandaşlarımızı bilgilendirmek için bütün mahallelerimizde bulunan billboardlarımıza maske mesafe temizlik uyarılarımız vardı. Şimdi de billboardlarda oluşturduğumuz QR kodları var. İhtiyacı olan vatandaşlar QR kodunu telefonlarına okuttukları takdirde iletişim bilgilerini verdiğinde hemen çalışma arkadaşlarımızın sistemine düşmüş olacak. Çalışma arkadaşlarımız da kendilerine bilgilendirme mesajı göndererek maske ve dezenfektanları vatandaşlarımıza hızlıca ulaştırmış olacak. Daha öncesinde biz evlerinden çıkamayan özellikle altmış beş yaş üzerindeki hemşehrilerimize gönüllü gençlerimizle birlikte her hafta sonu bizzat kendilerini ziyaret edip ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorduk.
Bu sistem sayesinde, belediyemize en uzak mahallemizde bulunan bir vatandaşımız billboardda bulunan QR kodunu telefonuna okuttuğu vakit biz hemen vatandaşımıza kurmuş olduğumuz sistemle birlikte ulaşmış olacağız" diye konuştu.
"Çok beğendik, güzel bir uygulama olmuş"
Sultanbeyli’de yaşayan vatandaşlardan Emine Aygül ise dolaşırken billboardlarda bulunan kare kod uygulaması dikkatimizi çekti. Kare kodumuzu oluşturduktan sonra bilgilerimi girdim ve bana bir mesaj geldi. Sultanbeyli Belediyesi’nden başvurunuz başarılı bir şekilde alınmıştır. En kısa sürede dezenfektan ve maske evinize ulaştırılacaktır’ diye. Bu uygulamayı çok beğendim. Başkanımıza ve Sultanbeyli Belediyesi’ne çok teşekkür ederim. Çok beğendik, güzel bir uygulama olmuş" dedi.
İlçe sakinlerinden Kemal Sarıboğa ise "Billboardlarda belediyenin düzenlediği temizlik malzeme sistemini gördüm. Kare kodumu okuttum. Ardından telefonuma mesaj geldi. Mesajdan sonra belediyeden temizlik ve maske evime getirildi" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı'nın son hali olay oldu "Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı'nın son hali olay oldu
Casper VIA S48 satıştaCasper VIA S48 satışta
1/

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Ocak Cuma

İmsak
06:50
Sabah
08:20
Öğle
13:18
İkindi
15:45
Akşam
18:07
Yatsı
19:32

İstanbul Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Özdemir Eczanesi
Arnavutkoy
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Yaralı kedi için seferber oldular

Yaralı kedi için seferber oldular

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diğer Haberler

Kaleseramik, Türkiye’de Sağlık Ürün Deklarasyonu’nu alan ilk firma oldu

Kaleseramik, Türkiye’de Sağlık Ürün Deklarasyonu’nu alan ilk firma oldu

TEB, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan 58 milyon dolar kredi sağladı

TEB, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan 58 milyon dolar kredi sağladı

Tuzla’da balık tezgâhlarına hamsi boyu denetimi

Tuzla’da balık tezgâhlarına hamsi boyu denetimi

Esenyurt Belediyesi 66 araç ve 2 bin ton tuz stoğuyla kışa hazır

Esenyurt Belediyesi 66 araç ve 2 bin ton tuz stoğuyla kışa hazır

Kar yağışı uyarısı ekipleri alarma geçirdi

Kar yağışı uyarısı ekipleri alarma geçirdi

“Ellerinin İzinde” kitabının lansmanı yapıldı

“Ellerinin İzinde” kitabının lansmanı yapıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.