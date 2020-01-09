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  4. Sultanbeyli Kaymakamlığı öncü oldu, 218.5 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı

Sultanbeyli Kaymakamlığı öncü oldu, 218.5 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 09.01.2020 16:24 | Son Güncelleme

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay öncülüğünde yürütülen proje kapsamında, 1 Mart 2019’dan sene sonuna kadar 218.5 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı.Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay öncülüğünde kurulan Sıfır Atık Koordinasyon Biriminin çalışmalarıyla, 295 kamu kurumu %100 Sıfır Atık projesine geçmiş oldu.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay öncülüğünde yürütülen proje kapsamında, 1 Mart 2019’dan sene sonuna kadar 218.5 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı.
Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay öncülüğünde kurulan Sıfır Atık Koordinasyon Biriminin çalışmalarıyla, 295 kamu kurumu %100 Sıfır Atık projesine geçmiş oldu. 1 Mart 2019 tarihi itibariyle başlatılan çalışmalar kapsamında 21 Aralık 2019 tarihine kadar toplam 218.5 ton atık geri dönüşüme kazandırılmış oldu. Bu sayede ülke ekonomisine de katkıda bulunuldu.

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