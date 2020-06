Sultanbeyli Kaymakamlığından yaşlılara evde sağlık hizmeti

Sultanbeyli Kaymakamlığı “Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor Projesi” kapsamında doktor ve psikolojik danışmandan oluşan Vefa ekibiyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara evlerinde ziyaret ederek sağlık durumlarını soruyor, normalleşme sürecinde dikkat etmeleri gereken konularda bilgilendirmelerde bulunuyor ve sağlık durumlarıyla ilgili gerekli yönlendirmeleri gerçekleştiriyor.

Covid-19 salgının başlamasıyla birlikte gezileri erteleyen Sultanbeyli Kaymakamlığı proje bütçesiyle ilçede yaşayan 65 yaş ve üstü yüzlerce yaşlıya gıda ve hijyen seti dağıtımı gerçekleştirdi.

Sultanbeyli Kaymakamlığı normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte ise oluşturduğu “Evde Sağlık Ekibiyle” yaşlıları evlerinde ziyaret ederek sağlık kontrollerini yapıyor, dikkat etmeleri gereken konularda bilgilendirmelerde bulunuyor. Zorlu süreçte sosyal ve psikolojik destek sağlayarak her zaman yanlarında ve hizmetlerinde olduklarını hissettiriyor.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay yaptığı açıklamada, “Sosyal devlet olmanın bilinciyle ilçemizdeki 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ve yardıma muhtaç büyüklerimizin her zaman hizmetindeyiz. Devletimizin şefkat elini, kimsesiz ve bakıma muhtaç yaşlılarımıza hissettirmeye devam ediyoruz. Normalleşme sürecinde doktor ve psikolojik danışmandan oluşan Vefa ekibimizle yaşlılarımızı evlerinde ziyaret ediyor ve kontrollü sosyal hayat sürecine uyum sağlamaları için gerekli bilgilendirmeleri ve yönlendirmeleri yapıyoruz. Yaşlılarımız bizim başımızın tacı onlara vefa borcumuz var. Covid-19 salgını sürecinde yaşlılarımızın her zaman yanlarında ve hizmetinde olduk olmaya da devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızdan ve kıymetli büyüklerimizden ricam tedbiri elden bırakmayarak sosyal mesafe, maske kullanımı ve el temizliği kuralına riayet etmeleridir. Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor Projesi’ne verdiği desteklerden dolayı İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya’ya ve Darülaceze Vakfına teşekkür ediyorum” dedi.