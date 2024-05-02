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  4. Sultanbeyli'de ayrı yaşadığı eşini öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Sultanbeyli'de ayrı yaşadığı eşini öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

AA AA
02.05.2024 13:49
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Sultanbeyli'de bir süredir ayrı yaşadığı eşini boğarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hasanpaşa Mahallesi'nde 30 Nisan'da Hivda T'nin (36), ikamet ettiği apartman içerisinde öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Hivda T'nin çocuklarını bırakıp işe gitmek için daireden çıktığı sırada kapı önünde, bir süredir ayrı yaşadığı eşi M.T. (49) ile birlikte bağrışma ve boğuşma seslerinin duyulduğu, korktukları için kapıyı açmayan çocukların dayılarını aradığı belirlendi.

Yaklaşık 10 yıldır şizofreni hastası olduğu ancak ilaçlarını kullanmadığı iddia edilen M.T, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli eş tutuklandı.

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kadın cinayeti Sultanbeyli

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