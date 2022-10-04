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  4. Sultanbeyli'de düğün konvoyunun önünü kesen çocukların darbedilmesi görüntülendi

Sultanbeyli'de düğün konvoyunun önünü kesen çocukların darbedilmesi görüntülendi

04.10.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultanbeyli'de düğün konvoyunun önünü kesen çocukların darbedilmesi görüntülendi

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de düğün konvoyundaki bir araç sürücüsünün, gelin arabasının önünü kesen çocukları tekmeleyerek uzaklaştırmaya çalışması cep telefonuyla kaydedildi.

İlçede meydana gelen olayda, caddeden geçen gelin arabasının önü bahşiş zarfı almak isteyen bir grup çocuk tarafından kesildi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, konvoydaki bir aracın sürücüsünün araçların geçişine izin vermeyen çocukları tekme ve tokat atarak uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü. Görüntülerde, söz konusu kişinin tekme attığı çocuğun yere savrulması da yer aldı.

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Sultanbeyli düğün konvoy

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