Sultanbeyli’de inşaat alanındaki su birikintisine düşen 4 yaşındaki Adem toprağa verildi.

Olay, Sultanbeyli Yavuz Sultan Selim Mahallesindeki bir inşaat alanında meydana geldi. Dün akşam saatlerinde oyun oynamak için dışarı çıkan 4 yaşındaki Adem Kavçin, girdiği inşaat alanındaki su birikintisine düştü. Durumu mahalledeki diğer çocuklar fark ederek anne Aynur Kavçin’e haber verdi. Suyun üzerinde oğlunun giysilerini gören baba Erhan Kavçin Adem’i sudan çıkartarak hastaneye götürdü. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Adem Kavçin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sultanbeyli Abdurrahmangazi caminde Cuma namazına müteakiben kılınan namaza babası Erhan Kavçin, dedesi Sait Keper ile akrabaları katıldı. Adem’in naaşı gözyaşları içinde Osmangazi mezarlığına defnedildi.

