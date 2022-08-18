Sultanbeyli'de Kemal Tahir Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de yapımı tamamlanan Kemal Tahir Kütüphanesi'nin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Kütüphanenin açılışına katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kütüphaneyi kullanan gençlerin taleplerine dönük buluşmalar gerçekleştireceklerini söyledi.

İmamoğlu, "Biz istiyoruz ki Sultanbeyli'nin gençleri ve çocukları buranın yöneticisi olsun. Orada İBB'yi temsilen yöneticilerimiz var. Kütüphaneyle ilgili bir kulüp kursunlar, hangi etkinliğe ihtiyaç duyuyorlar, hangi uzmanı dinlemek istiyorlar, hangi buluşmayı önemsiyorlar onların ihtiyaçlarına dönük hepinize söz veriyorum. Kimi istiyorsanız buraya koşa koşa gelirler. Biz aracınız olacağız ve buraları siz yönetin istiyoruz." dedi.

"Bilgiyle buluşmanız bizim geleceğimiz adına da bir teminattır" diyen İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim bu adımlarımızı göreceksiniz. Sizler için kıymetini belki ilerleyen yaşlarda en iyi siz deneyimleyip 'Ne iyi ki biz oralara gitmişiz, oralarda dinlemişiz', 'Hayatımızı değiştiren şu cümlenin sahibi yazarla buluşmuşuz' diye belki de hayatınız boyunca buraları anıyor olacaksınız. Tabii burayı çok özel buluyoruz. Kemal Tahir edebiyat dünyamızın belki de en önemli isimlerinden birisi. Bu anlamda hemen hemen her kütüphane farklı görüşlerden değerli isimleri vatandaşlarımızla buluşturmak, kültürün, sanatın, toplumdaki değerini yukarıya taşıyarak dönüşüme tabii tutmak bizim de geleceğimiz açısından çok kıymetli."

Programa katılan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, kütüphanenin ilçelerinde açılmasından dolayı memnuniyetini dile getirerek, bu hizmete vesile olan herkese teşekkür etti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise İBB Başkanı İmamoğlu'nu projelerinden dolayı tebrik ederek, "Allah İstanbul'a hizmet eden herkesten razı olsun." dedi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da Kemal Tahir Kütüphanesi'nin üç mahallenin kesiştiği noktada yer aldığına işaret ederek, kütüphanelerin birer yaşam merkezi olduğunu, toplam 1250 metrekare alana sahip merkezde 20 bin kitap bulunduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Kemal Tahir Kütüphanesi hizmete açıldı.

