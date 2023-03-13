Sultangazi Cebeci Lojistik Merkezi hizmete açıldı

Sultangazi'deki açılışta konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Merkezin deprem anı ve sonrasında lojistik merkez olarak kullanılacağını ve özellikle son deprem deneyim ile kurumun daha güçlü bir stratejiye kavuşması için önemli bir misyon yükleneceğini söyledi.

İmamoğlu, 300 Günde 300 Proje kapsamında siyasi ayrım yapmaksızın projelerine devam ettiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"İstanbul'umuzu ekonomik krizlere, sosyal sorunlara ve afetlere karşı güçlendirmeyi, bu çağın önemli bir sorumluluğu olarak, kentlere misyon edinmiş her parametresinde özenli çalışmayı devam ettiriyoruz. İstanbul'u yatırımlarla güçlendiriyoruz. Bizim bütçemiz, tertemizdir ve bereketlidir. Çünkü, bizim bütçemizin bir yolculuğu var; çok kıymetli. Vatandaştan gelir, vatandaşa gider. Bizim bütçemizin yol haritası, böyle bir yol haritası. O bakımdan bizim tertemiz bütçelerimizle, bereketli bütçelerimizle memleketimizi de ayağa kaldıracak bir süreci, en güçlü şekilde harekete geçirmek zorunluluğumuz var. Türkiye, çok güçlü olmak zorunda. Memleketimizin her şehri çok güçlü olmak zorunda. Tabii bunun lokomotifi olan İstanbul'umuzun da bütün ilçeleriyle çok güçlü bir şehir olmak zorunluluğu vardır."

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na güvendiklerinin altını çizen İmamoğlu, kararlılıkla, olası her afeti göz önüne alarak adımlar atacaklarını, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'yi afete karşı dirençli ve güçlü hale getirmek için büyük bir seferberlik yürüteceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Sultangazi Cebeci Lojistik Merkezi kesilen kurdeleyle hizmet açıldı.

Cebeci Lojistik Merkezi'nin açılışına Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve çok sayıda kişi katıldı.

