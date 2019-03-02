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Sultangazi'de korkunç kaza! Gören hemen yardıma koştu!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 02.03.2019 17:15 | Son Güncelleme

İstanbul, Sultangazi'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Olayı gören vatandaşlar hemen yardıma koştu.

Sultangazi'de korkunç kaza! Gören hemen yardıma koştu!

Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde dün saat 17.00 sıralarında market alışverişinden dönen Suriye uyruklu kadına, karşıdan karşıya geçerken otomobil çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle genç kadın kafa üstü yere düştü. O sırada otomobil sürücüsü araçtan inerek çevredeki vatandaşlarla birlikte kadına yardım etti. Kadını yoldan kaldırıma taşıyan çevredekiler, bir yandan da sağlık ekiplerine haber verdi.

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Kazadan haberdar olan kadının yakınları da olay yerine geldi. Akrabaları yaralı kadını sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerine ilk müdahalesi yapılan kadın, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sultangazi istanbul kaza

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