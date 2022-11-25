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Sultangazi Kuzey Marmara Otoyolu’nda hafriyat kamyonu yan yattı: 1 yaralı

25.11.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi’den Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu üzerinde seyir halindeyken sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu yan yattı.

Sultangazi Kuzey Marmara Otoyolu’nda hafriyat kamyonu yan yattı: 1 yaralı

Şoförün yaralandığı kazada kasadaki hafriyat yola saçıldı. Devrilen hafriyat kamyonu havadan görüntülendi.

Olay, bugün saat 10. 00 sıralarında Sultangazi Habibler’den Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Ordu yönetimindeki 15 EH 080 plakalı hafriyat kamyonu Sultangazi Habipler yönünden Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yoluna girerken sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı.

Kazada sürücü aracın içerisinde sıkışırken, kamyonunun kasasındaki molozlar ise yola saçıldı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan hafriyat kamyonunun sürücüsü Ramazan Ordu, itfaiye ekiplerinin çabası ile sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü Ordu olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan hafriyat kamyonu ise havadan görüntülendi.

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