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Sultangazi'de 12 katlı binanın otoparkında çıkan yangın söndürüldü

10.10.2022 04:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangında, dumandan etkilenen bina sakinleri itfaiye merdiveniyle tahliye edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sultangazi'de 12 katlı binanın otoparkında çıkan yangının ardından, üst katlarda oturan ve dumandan etkilenen vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Sultangazi Eski Habipler Mahallesi Mine Sokağı'nda bulunan 12 katlı binanın otoparkında henüz belirlenemeyen bir neden yangın çıktı. Yangında bir otomobil alev aldı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken alevler başka bir otomobile sıçradı. Otoparktan çıkan dumanlar tüm binayı sardı.

İtfaiye ekipleri tedbir amacıyla binanın üst katlarında oturan ve dumandan etkilenerek mahsur kalan çocuk ve yaşlıların da olduğu çok sayıda kişiyi itfaiye merdiveniyle tahliye etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken otoparktaki iki otomobil kullanılamaz hale geldi.

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