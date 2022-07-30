Sultangazi'de abajur imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de abajur imalathanesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Uğur Mumcu Mahallesi 2364 Sokak'ta bulunan imalathanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle imalathanede hasar meydana geldi.



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