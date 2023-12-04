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Sultangazi'de aracın ön kapıları açıkken ilerleyen sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu

04.12.2023 08:37 | Son Güncelleme:
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Sultangazi'de aracın ön kapıları açık şekilde ilerleyen araç sürücüsünün, sürücü belgesine 2 aylığına el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Aralık'ta sosyal medyada paylaşılan görüntü üzerine çalışma başlattı.

Çalışmada, Sultangazi Cebeci Tüneli'nde seyir halindeki aracın ön kapıları açık şekilde ilerleyen sürücünün Y.K. olduğu tespit edilerek şüpheli gözaltına alındı.

Y.K. hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun, park, fren ve dönüş ışıkları bozuk araçları kullanmak maddesinden 436 lira, müzik cihazlarını yönetmeliğe uygun olmadan araçlarda bulundurmak maddesinden 436 lira, yönetmelikte belirtilen nitelik ve ölçülere aykırı plaka takmak maddesinden 1671 lira, araçlarda reklam-logo bulundurmak maddesinden 436 lira, trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan diğer kural ve sorumluluklara uymamak maddesinden 436 lira, araçları durmadan kapısının açık seyretmesi maddesinden 436 lira, araçları diğer araçların geçişini engelleyerek rahatsız edecek şekilde hız sınırının altında sürmek maddesinden 436 lira , saygısızca araç kullanmak maddesinden 436 lira olmak üzere toplamda 4 bin 723 lira idari para cezası verildi.

Sürücü belgesine 2 aylığına el konulan Y.K. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem de başlatıldı.

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