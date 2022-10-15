Sultangazi'de bir kişi bıçakla yaralandı

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de bir kişi araç içinde bıçaklandı.

Habibler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halindeki bir araçta Veysel G. ve Ahmet K. tartışmaya başladı. Bir akaryakıt istasyonuna geldikleri sırada Ahmet K. Veysel G'yi araç içinde bıçakla yaraladı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Veysel G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ahmet K'nin bir yakını da olayın yaşandığı yerde Veysel G. ve yanındakilere pompalı tüfek doğrulttu. Bu kişi ateş açmadan bölgeden uzaklaştı.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlılarla 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

