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Sultangazi’de okullara 103 tonluk temizlik malzemesi desteği

İSTANBUL HABERLERİ  | 11.09.2020 09:29 | Son Güncelleme

Sultangazi Belediyesi, velilerin çocuklarını gönül rahatlığıyla okula göndermesi için hazırlıklarını sürdürüyor.

Sultangazi Belediyesi, velilerin çocuklarını gönül rahatlığıyla okula göndermesi için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kez ilçe genelindeki tüm okullara 103 tonluk temizlik malzemesi ve dezenfektan desteğinde bulunuldu.
Korona virüsle mücadelesini sürdüren Sultangazi Belediyesi, ilçe genelindeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri için yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih olan 21 Eylül için son hazırlıklar yapılıyor. Salgından korunmanın hijyenden geçtiği bilinciyle, ilçe genelindeki tüm okullara temizlik malzemesi ve dezenfektan desteğinde bulunuluyor.
Okullara dağıtılacak olan 103 ton temizlik malzemesi ve dezenfektan destek programına Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, İlçe Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci ve okul müdürleri katıldı.

"103 ton şu ana kadarki en yüksek miktar"
Öğrencilerin sağlığının her şeyden kıymetli olduğunu belirten Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, ilçedeki 89 okula temizlik malzemesi verileceğinin altını çizdi. Başkan Dursun, "Sultangazi’de her zaman eğitimin yanında olduk, gençlerimiz ve çocuklarımız için daha iyi bir eğitim için çalışıyoruz. Pandemi döneminde okullarımızda sağlığa, hijyene, temizliğe daha çok dikkat edilmesi için elimizden geleni yaptık. Şimdi ise geçtiğimiz yıllardan daha fazla olarak 103 ton temizlik malzemesini ilçemizde tüm okullara dağıtıyoruz. Dağıttığımız setlerin içerisinde sıvı sabunu, çamaşır suyu, dezenfektanların bulunuyor’’ şeklinde konuştu.
Atatürk Çiftliği İlkokul Müdürü Hayrettin Berkalp ’’Sultangazide okul müdürü olarak görev yapmaktayım. Sultangazi Belediyesi her yıl olduğu gibi temizlik malzemesi desteğini devam ettirdi. Belediye her anlamda bizleri destekliyor’’ açıklamasına yer verdi.

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