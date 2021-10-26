Sultangazi'de otomobilde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Zübeyde Hanım Mahallesi 1479 Sokak'ta park halindeki 34 RB 0648 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın kısa sürede söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.



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