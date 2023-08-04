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  4. Sultangazi’de sanayi sitesindeki 75 kiloluk mazgalı böyle çaldı

Sultangazi’de sanayi sitesindeki 75 kiloluk mazgalı böyle çaldı

04.08.2023 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi’de sanayi sitesine giren hırsız, yaklaşık 75 kilo ağırlığındaki yağmur suyu mazgalını çaldı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Çarşamba günü saat 23.00 sıralarında Esentepe Mahallesi’nde bulunan Sanko Oto Sanayi Sitesi’nde yaşandı. İddiaya göre bir hırsız sitenin etrafını çevreleyen demir korkulukların arasından geçerek bir işyerinin önünde bulunan yaklaşık 75 kilo ağırlığındaki yağmur suyu mazgalını çaldı. Mazgalı çalan hırsız daha sonra ise aynı şekilde demir korkulukların arasından geçerek kayıplara karıştı. Olayın ardından esnaf durumu site yönetimine bildirirken bazı çalışanlar ise araçların üzeri açık kalan çukura düşmemesi için sırayla nöbet tutmaya başladı. Mazgalın çalındığı o anlar ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, siteye giren hırsızın mazgalı yerinden sökerek götürdüğü görülüyor.

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