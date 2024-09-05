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  4. Sultangazi'de silahlı saldırıya uğrayan kuyumcu hayatını kaybetti

Sultangazi'de silahlı saldırıya uğrayan kuyumcu hayatını kaybetti

AA AA
05.09.2024 07:19
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Saldırıyı sonrası olay yerinden kaçan 2 şüphelinin görüntüsü güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sultangazi'de, evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kuyumcu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 50. Yıl Mahallesi'nde kuyumculuk yapan 38 yaşındaki M.M, dükkanını kapattıktan sonra evinin önünde silahla vuruldu.

Saldırganlar, kuyumcunun içinde yaklaşık 1 kilo altın olduğu tahmin edilen çantasını alıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan M.M. kurtarılamadı.

Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, saldırıyı sonrası olay yerinden kaçan 2 şüphelinin görüntüsü güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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