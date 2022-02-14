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Sultangazi'de şüpheli otomobili kovalayan polis aracı takla attı

14.02.2022 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki polis memuru hafif yaralandı, iki şüpheli yaya olarak kaçtı

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de şüpheli bir otomobili kovalayan polis aracının takla atması sonucu iki polis memuru hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, polis aracı, Gazi Mahallesi'nde şüpheli görülen bir otomobili takibe aldı. Kovalamaca sırasında kontrolden çıkan polis aracı takla attı.

Kazada iki polis memuru hafif yaralandı. İki şüpheli, otomobili terk edip yaya olarak kaçtı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Cadde trafiğe kapatıldı. Şüphelilerin terk ettiği araçta yapılan aramada iki tabanca ele geçirildi.

Polis, şüphelilerin yakalanması için bölgede çalışma başlattı.

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