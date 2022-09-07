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Sultangazi'de yanan binada mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

07.09.2022 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de yanan binada mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Sultangazi'de yanan binada mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de binanın birinci katında çıkan yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 6 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sultançiftliği Mahallesi 158. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, üst katlarda mahsur kalan 6 kişiyi kurtardı.

Dumandan etkilenen 2 kişi ise ambulansta tedavi edildi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

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yangın Sultangazi mahsur

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