Sultangazi'deki cinayetin zanlısı 2 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 21 Aralık 2023'te Uğur Mumcu Mahallesi 2118 Sokak'ta Barış Özdoğan'ın (21) araçtan inen kişilerce silahla öldürülmesi sonrası çalışma başlattı.
Saha çalışmalarının yanı sıra çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, zanlıların kaçtığı aracı tespit ederek takibe aldı.
Aracı yakılmış halde bulan polis, adres ve kimliklerini belirledikleri 2 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Haklarında çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheliler M.E. (19) ile A.R. (21) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.