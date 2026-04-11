Sultangazili genç sporcu Eymen Yılmaz dünya 3.’sü!

Avrupa Parlamentosu tarafından Avrupa Spor Şehri ünvanı verilen Sultangazi, sporda aldığı başarılara bir yenisini daha ekledi. Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü, bir kez daha aldığı başarıyla yurtışında ülkemizi en iyi şekilde temsil etti.

Çin’de düzenlenen 10. Dünya Gençler Wushu Şampiyonası’nda yarışan Eymen Yılmaz, zorlu rakiplerini geride bırakarak 56 kilogramda dünya üçüncüsü oldu. Genç sporcu, Ay yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil ederek Türkiye’ye büyük gurur yaşattı.

HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Yarışma sonrası Eymen Yılmaz’ı görüntülü arayan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, genç sporcuyu tebrik etti. Başkan Dursun; “Dünya Şampiyonası’nda üçüncü olmak gerçekten çok zor ve mutluluk verici bir şey. Öncelikle ay yıldızlı bayrağımızı en güzel şekilde temsil ettiğin için seni tebrik ediyor ve seninle gurur duyuyoruz. Bir dahaki şampiyonada dünya şampiyonu olacağına da gönülden inanıyor, başarılarının devamını diliyorum. Sporcularımız gerçekten Avrupa Şehri ünvanının hakkını sonuna kadar veriyor” dedi.