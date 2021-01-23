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Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1 - Nilüfer Belediyespor: 3

23.01.2021 17:59 | Son Güncelleme:
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Sultanlar Ligi 25.

Sultanlar Ligi 25. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Nilüfer Belediyespor’a 3-1 mağlup oldu.

Salon: Aydın Mimar Sinan
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Turgut Uzunçakmak
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Janset, Maret, Emine, Eylül, Ecem, Aslıhan, Pınar, Meryem, Stella, Ezgi, Hande, Pelin
Antrenör: Alper Hamurcu
Nilüfer Belediyespor: Fulden, Aslı, Merve Nezir, Sıla, Buse Ünal, Merve Tanıl, Buse Kayacan, Aybüke, Sarah, Nazlıcan, Deniz, Yasemin, Emily, Paula
Antrenör: Can Dehri Dehrioğlu
Setler: (19-25), (25-23), (16-25), (21-25)
Süre: 109 dk. (25, 30, 26, 28)

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