SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Sultanlar Ligi'nde finalin adı VakıfBank - Fenerbahçe Opet oldu

Sultanlar Ligi'nde finalin adı VakıfBank - Fenerbahçe Opet oldu

25.04.2022 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi Play-Off 1/4 Etabı ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi ve finale yükseldi.

Sultanlar Ligi'nde finalin adı VakıfBank - Fenerbahçe Opet oldu

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yendi.

Serideki ilk maçı da 3-1 kazanan sarı-lacivertliler, finale yükseldi. Fenerbahçe Opet, finalde Türk Hava Yolları'nı eleyen VakıfBank ile karşılaşacak.

Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Gül
Eczacıbaşı Dynavit: McKenzie, Beyza Arıcı, Boskovic, Hande Baladın, Heyrman, Elif Şahin (Simge Aköz, Zeynep Palabıyık, Saliha Şahin, Ognjenovic, Gözde Yılmaz, Fatma Şekerci, Merve Atlıer)
Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva, Popovic, Vargas (Gizem Örge, Cansu Çetin, Cristina)
Setler: 24-26, 25-27, 19-25
Süre: 90 dakika (29, 35, 26)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş Hentbol Takımı şampiyon olduBeşiktaş Hentbol Takımı şampiyon oldu
Türk futbolunda Cüneyt Çakır krizi! Hareketi olay oldu...Türk futbolunda Cüneyt Çakır krizi! Hareketi olay oldu...
Yeni sezonda yayıncı kuruluş belli oldu! 70 milyon dolar...Yeni sezonda yayıncı kuruluş belli oldu! 70 milyon dolar...
Anahtar Kelimeler:
VakıfBank
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da evlerin arasına tek motorlu uçak düştü!

Bursa'da evlerin arasına tek motorlu uçak düştü!

Kabine toplantısı sona erdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a çok sert tepki

Kabine toplantısı sona erdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a çok sert tepki

Resmen dalga geçtiler! Kerem Aktürkoğlu'na komik rakam...

Resmen dalga geçtiler! Kerem Aktürkoğlu'na komik rakam...

1.5 Milyar Lira! Galatasaray zengin oluyor...

1.5 Milyar Lira! Galatasaray zengin oluyor...

Ve beklenen oldu! Göztepe satılıyor! Abramovich...

Ve beklenen oldu! Göztepe satılıyor! Abramovich...

Trabzon'da 4 dakikalık rekor! Yok artık...

Trabzon'da 4 dakikalık rekor! Yok artık...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Veliden şaşırtan savunma

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Veliden şaşırtan savunma

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Kazancı dudak uçuklattı! “Flört etmeyi öğretiyorum”

Kazancı dudak uçuklattı! “Flört etmeyi öğretiyorum”

Kendi filmini topa tuttu! "Hayatımın en büyük başarısızlığı”

Kendi filmini topa tuttu! "Hayatımın en büyük başarısızlığı”

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.