YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Sultanlar Ligi temsilcisi Eczacıbaşı Dynavit, İzmir'de kampa girdi

Sultanlar Ligi temsilcisi Eczacıbaşı Dynavit, İzmir'de kampa girdi

16.08.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultanlar Ligi temsilcisi Eczacıbaşı Dynavit, İzmir'de kampa girdi

İZMİR (AA) - Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Dynavit, sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına İzmir'de devam edecek.

Ferhat Akbaş yönetiminde 2021-2022 sezonu hazırlıklarına İstanbul’da başlayan Eczacıbaşı Dynavit'in İzmir'deki kamp çalışmalarında ülkelerinin milli takımlarında yer alan oyuncular bulunmuyor.

Eczacıbaşı Dynavit'in bu sezon kadrosuna dahil ettiği McKenzie Adams ve Laura Heyrman da İzmir'deki çalışmalarda yer alacak.

Sezonu AXA Sigorta Kupa Voley grup maçlarıyla açacak olan Eczacıbaşı Dynavit, lig öncesi VakıfBank ile Şampiyonlar Kupası maçına çıkacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
200 ton su tahliye edildi! Çaresizce selde kaybolan nişanlısını arıyor200 ton su tahliye edildi! Çaresizce selde kaybolan nişanlısını arıyor
Denetimde yakalandı! Yolcuya 4 bin 50 TL ceza Denetimde yakalandı! Yolcuya 4 bin 50 TL ceza
İzmir'de yaralı leylek tedavi altına alındıİzmir'de yaralı leylek tedavi altına alındı
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 16 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:48
Sabah
06:20
Öğle
13:21
İkindi
17:07
Akşam
20:12
Yatsı
21:37

İzmir Nöbetçi Eczaneler16 Ağustos Pazartesi

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Konyaspor ile yapacakları maçı değerlendirdi:

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Konyaspor ile yapacakları maçı değerlendirdi:

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bursa'da bir kişi eşini ve kızını öldürüp intihar etti

Bursa'da bir kişi eşini ve kızını öldürüp intihar etti

Menemenspor, sezonun ilk maçında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek

Menemenspor, sezonun ilk maçında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek

Kayseri'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öğretmen öldü

Kayseri'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öğretmen öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.