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Suluova Yedikır, 100’den fazla kuş türüne ev sahipliği yapıyor

AMASYA HABERLERİ  | 01.05.2020 09:51 | Son Güncelleme

Amasya’nın Suluova ilçesinde bulunan Suluova Yedi Kuğular Kuş Cenneti 100’den fazla kuş türüne ev sahipliği yapıyor.Havaların ısınması ile birlikte üreme dönemi için uzun bir yolculuğa çıkan ak pelikanlar ve 100’den fazla kuş türü baraj etrafını mesken tuttu.

Amasya’nın Suluova ilçesinde bulunan Suluova Yedi Kuğular Kuş Cenneti 100’den fazla kuş türüne ev sahipliği yapıyor.
Havaların ısınması ile birlikte üreme dönemi için uzun bir yolculuğa çıkan ak pelikanlar ve 100’den fazla kuş türü baraj etrafını mesken tuttu. Afrika’dan Anadolu’ya kilometrelerce uçarak göç eden göçmen kuşların Türkiye’de üreme dönemi için mola verdiği iki alandan bir tanesi olan Suluova Yedikır Barajı bahar aylarının gelmesi ile birlikte misafirlerini ağırlamaya başladı.
Yedikır’ın doğa turizmine kazandırılması konusunda çalışmaların sürdüğünü belirten Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Yedikır Barajımızın Yaban Hayatı Koruma Sahası yaklaşık 900 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Sahanın 600 hektar kadarını göl oluşturur. Geri kalan kısmı, içinde sosyal tesisler ve piknik alanlarını barındıran sazlık ve ağaçlandırma alanıdır. Baraj Gölü sularının yükselmesi sonucu yeniden göçmen kuşların mekanı haline geldi. Bilindiği gibi ilçemiz yabani kuşların göç yollarından biri. Yüzlerce kuş türü Yedikırımızda dinlenip besleniyor ve özellikle ak pelikanlar gölü mesken tutuyor bununla birlikte ortaya güzel görüntüler çıkıyor. Suluova Yedikır Barajımızın doğa turizmine kazandırılması konusundaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu süreçte barajımızda sessizlik hakim olsa da kısa zaman sonra sezonun açılması ile birlikte salgın hastalık bittiğinde yine cıvıl cıvıl kuş seslerinin arasına ziyarete gelen hemşehrilerimizin sesleri de karışacaktır” dedi.
Ayrıca ak pelikanlar ile birlikte leyleklerin ağaç dallarına oluşturduğu yuvalar da ortaya güzel bir görüntü çıkardı. "Çiftçi dostu" leyleklerin tarım alanlarındaki tarım zararlılarını tüketerek, doğal dengeyi sağladığı da biliniyor.

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