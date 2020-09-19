Suluova’da öğrencilerin maskeleri belediyeden

21 Eylül tarihinde ana sınıfı ve 1. sınıflar seviyesinde seyreltilmiş olarak başlayacak yüz yüze eğitim için Suluova Belediyesi tarafından okullara maske desteği sağlandı.

Suluova Belediyesi, 21 Eylül’de başlayacak olan yüz yüze eğitim dönemi öncesinde ilçe genelindeki okullarda korona virüse karşı dezenfekte işlemini tamamlayıp öğrenciler ve öğretmenler için 5 bin adet maske desteği verdi. Belediyenin titizlikle sürdürdüğü çalışmalar sayesinde okullar, öğrencilerin hijyenik bir ortamda ders başı yapabilmesi için hazır hale getirildi.

15 kişiden oluşan Suluova Belediyesi temizlik ekibi, öğrencilerin okullarda toplu olarak kullandıkları yemekhane, sınıf, koridor ve tuvalet gibi alanları özel solüsyonlarla dezenfekte etti. Çalışmanın eğitim dönemi boyunca sık sık tekrar edileceği belirtildi.

Suluova’da eğitim gören öğrencilerin daha sağlıklı, güvenli ve hijyenik bir ortamda ders başı yapabilmeleri için gerekli bütün önlemleri aldıklarını belirten Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Okullarımız 21 Eylül Pazartesi günü kısmi olarak yüz yüze eğitime başlıyor. Ana sınıfı ve Birinci sınıfa gidecek yavrularımız ile kıymetli öğretmenlerimizin kullanmaları için 5 bin adet maskeyi Milli Eğitim Müdürümüz Ahmet Davu’ya teslim ettik. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Yıl boyunca dezenfekte işlemini tekrarlayıp, çocuk maskesi dağıtmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



