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“Suluova’da Yaşam” başvuruları 16 Aralık’a kadar uzatıldı

AMASYA HABERLERİ  | 19.08.2020 11:01 | Son Güncelleme

“Suluova’da Yaşam” konulu fotoğraf yarışması başvuruları 16 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldı.Suluova’nın eşsiz değerlerini fotoğraf kareleri ile ölümsüzleştirmek ve ilçenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Suluova Belediyesi tarafından düzenlenen fotoğraf yarışması için başvurular 16 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldı.

“Suluova’da Yaşam” başvuruları 16 Aralık’a kadar uzatıldı

“Suluova’da Yaşam” konulu fotoğraf yarışması başvuruları 16 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldı.
Suluova’nın eşsiz değerlerini fotoğraf kareleri ile ölümsüzleştirmek ve ilçenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Suluova Belediyesi tarafından düzenlenen fotoğraf yarışması için başvurular 16 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldı. Ulusal çapta ilk kez yapılan yarışmada, Pandemi nedeniyle Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından alınan karar ile süre uzatımına gidildi.

Yarışma sonuç ilanı 21 Aralık 2020’de yapılacak
Yarışmanın 1 Şubat itibariyle başladığını hatırlatan Belediye Başkanı Fatih Üçok, "İlçemizin zenginliklerini yansıtan, Suluova’yı en iyi anlatan kareler ile güzel bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Orta Karadeniz’in parlayan yıldızı Suluova için düzenlenen yarışmada en güzel fotoğrafları seçmek için jürimizin bir hayli zorlanacağını düşünüyorum. Korona virüs nedeniyle yarışmamıza gelen erteleme taleplerini dikkate aldık ve süreyi uzattık. Yarışmamıza son başvuru tarihimiz 16 Aralık 2020, jüri toplanma tarihimiz 19 Aralık 2020, sonuç bildirim tarihimiz ise 21 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek" dedi.

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