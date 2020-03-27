Bazı yemeklerde ve özellikle salatalarda sıklıkla kullanılan sumak, lezzetinin yanı sıra şu sıra sağlığa olan faydalarıyla konuşuluyor. Antimikrobiyel özelliği olan sumak, bakterilere ve mikroplara karşı meydan okuma özelliğine sahiptir. Şimdi sumak nedir, sumak faydaları nelerdir diyenler için sağlığa olan etkilerinden bahsedeceğiz.
Sumak bitkisinin meyvesinden elde edilen sumak baharatı, kırmızımsı görüntüye ve ekşimsi bir tada sahiptir. Kurutulan sumak meyvesi öğütülerek tuz gibi minik ve ince bir kıvama getirilir. Sumak otunun 150 farklı türü bulunur ve bu ot, hemen hemen her yerde yetiştirilebilir. Son zamanlarda sumak ve sumak suyunun faydaları konuşuluyor. Biz de öğrenmek isteyenlere sumağın faydaları hakkında bilgi vereceğiz.
Sumak, antiseptik bir baharattır. Vücudun bakterilere karşı direncini artırır. Üst solunum yolu hastalıklarında sumak suyunun faydalı olacağı söylenir.
Ateş düşürücü özelliği bulunur.
Grip, nezle ve soğuk algınlığına karşı vücudu korur. Antimikrobiyal özelliği sayesinde virüslerle mücadele ederek vücudun dinç kalmasına yardımcı olabilir.
Yapıla araştırmalar, sumağın kandaki insülin değerlerini normal seviyede tutmaya yardımcı olduğunu ortaya koymuştur. Aynı zamanda sumak, obezite hastaları için de önerilmektedir.
Bitkinin idrar söktürücü özelliği de bulunur. Bu sayede vücuttaki toksinlerin dışarı atılmasına yardımcı olur.
Sumak suyu, deforme olmuş hücrelerin sayısını azaltır ve sağlıklı hücrelerin artmasına yardımcı olur. Bunun için haftada bir bardak sumak suyu içebilirsiniz.
Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olan sumak suyu, bu sayede kilo vermeye de destek olabilir.
100 gram kuru sumak
Bir litre kaynamış sıcak su
Kaynamış sıcak suyun içine kuru sumağın hepsini ekleyin.
10 dakika bekletin.
Ardından suyu süzün. Sumak suyunu soğumaya bırakın.
Haftada bir kez bir bardak tüketebilirsiniz.
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