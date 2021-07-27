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Sümela Manastırı'nı Kurban Bayramı'nda 8 bin 227 kişi ziyaret etti

27.07.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sümela Manastırı'nı Kurban Bayramı'nda 8 bin 227 kişi ziyaret etti

Sümela Manastırı'nı Kurban Bayramı'nda 8 bin 227 kişi ziyaret etti

Türkiye'nin önemli inanç turizmi merkezlerinden olan ve restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından 1 Temmuz'da yeniden ziyarete açılan Sümela Manastırı'nı, Kurban Bayramı'nda 8 bin 227 kişi ziyaret etti.

Trabzon'un Maçka ilçesinde Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, vadiden 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayalar oyularak inşa edilen, halk arasında "Meryem Ana" adıyla da bilinen Sümela Manastırı, kaya düşme riskine karşı Eylül 2015'te ziyarete kapatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Şubat 2016'da başlatılan restorasyon kapsamında çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi projelerinin birinci etabı tamamlanarak manastırın avluya kadar olan bölümü Mayıs 2019'da ziyarete açıldı.

İkinci etap çalışmalarının önemli kısmının tamamlanmasıyla manastırın yüzde 65'lik bölümü, 28 Temmuz 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle, iç avluyu kapsayan üçüncü etabı ise 1 Temmuz 2021'de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törenle açıldı.

Manastırı, 19 Temmuz arife gününden başlayarak Kurban Bayramı'nın son günü olan 23 Temmuz'a kadar 8 bin 227 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Arife günü bin 956 kişiyi ağırlayan Sümela Manastırı, bayramın birinci gününde bin 114, ikinci gününde ise bin 191 kişiyi konuk etti.

Bayramın üçüncü gününde 2 bin 385 kişiye ev sahipliği yapan manastır, dördüncü günde ise bin 581 kişinin ziyaret ettiği mekan oldu.

Öte yandan, açılışın ardından 1-23 Temmuz tarihleri arasında manastırı toplam 29 bin 826 kişi ziyaret etti.

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