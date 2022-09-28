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Sümer Holding 9 ildeki 24 taşınmazını satacak

28.09.2022 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sümer Holding 9 ildeki 24 taşınmazını satacak

Sümer Holding AŞ Genel Müdürlüğü, 9 ildeki 24 taşınmazını "satış" yöntemiyle özelleştirecek.

Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu taşınmazlar İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Samsun, Erzurum, Isparta, Kastamonu ve Afyonkarahisar'da yer alıyor.

Taşınmazların ihale şartname bedeli 2 bin-3 bin lira, geçici teminat bedeli ise 20 bin-750 bin lira aralıklarında belirlendi.

İhalelerin son teklif verme tarihleri ise 26-27 Ekim ve 31 Ekim ile 1-2 Kasım olarak tespit edildi.

Teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı ihale şartnamesi alması, her bir taşınmaz için ayrı teklif sunması ve teklif ile şartnamede istenilen belgeleri holdingin "Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No: 4 (06797) Etimesgut/ANKARA" adresine son teklif verme tarihi saat 16.00'ya kadar elden teslim etmesi gerekiyor.

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