Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in Ankara'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

KADEM'den yapılan açıklamaya göre, Bayraktar, Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz ve babası Avni Cengiz'e olaydan duyduğu üzüntüleri iletti, failin cezasız kalmaması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Beyhan Cengiz, "Acımı odaya kilitledim. Diğer anneler benim gibi yanmasın diye ayakta duruyorum. Annelik görevim bitmedi. Düzeleceğini bilsem, imanlı olacağını bilsem affetmeye bile razıyım ama bunun idam edilmesi lazım. Düşmanım yok ama Allah düşmanıma bile böyle acı vermesin." ifadesini kullandı.

Bayraktar'ın elini tutan Beyhan Cengiz, "Bugün kızım burada olacaktı. Şu anda senin elini tuttuğum gibi onun ellerini tutacaktım." dedi.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar, anne Beyhan Cengiz'e hukuki süreci takip ettiklerini, ailenin her zaman yanında olacaklarını dile getirdi.

Kadın ve Demokrasi Derneğinin bu amaçla kurulduğunu aktaran Bayraktar, cinayetle ilgili olarak hukuki süreci takip ettiklerini ve davaya "müdahil" sıfatıyla katılarak olayın failinin en ağır şekilde cezalandırılması amacıyla çalışacaklarını vurguladı.

Başak Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak'a da taziyelerini ileten Bayraktar, cinayet zanlısının en ağır cezayı alması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını kaydetti.

Cengiz ailesinin yakınları ise genç kızın saldırıya uğradığı anlara ilişkin görüntülerin sosyal medya ve haber sitelerinden kaldırılmasını istedi.

Dua edilmesinin ardından Sümeyye Erdoğan Bayraktar, anne Beyhan Cengiz'e Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Kızının çeyizine ilk olarak Kur'an-ı Kerim koyduğunu belirten anne Cengiz, "Kızım Kur'an ile süslendi. Kur'an elbisesi oldu, tacı oldu eminim." dedi.

Öte yandan, AK Parti Ankara Milletvekili ve MKYK üyesi Lütfiye Selva Çam da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da vahşice katledilen merhum Başak Cengiz'in Ankara'daki ailesini KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Ankara Temsilcisi Asiye Güneş ve milletvekillerimizle ziyaret ettik. Tarifsiz kederlerinin dinmesi için dua ettik. Rabbim sabırlar versin." ifadesini kullandı.

