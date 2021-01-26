Sumudica, Çaykur Rizespor ile sözleşme imzaladı

Gaziantep FK'dan ayrılan Rumen teknik direktör Marius Sumudica adım adım Çaykur Rizespor'un başına geçiyor. Karadeniz ekibi, 49 yaşındaki teknik direktör ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Marius Sumudica, haftasonu Çaykur Rizespor'un Başakşehir ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası yaptığı açıklamada, "Gaziantep'ten ayrıldıktan sonra Türkiye'den 3 teklif aldım ancak Rize'yi tercih ettim. Karadeniz'de, istikrarlı bir kulüp. Boldrin ile konuştum ve tüm bilgileri aldım. Takımı tamamen biliyorum, yoksa gitmezdim. Yine de Başakşehir'den 1 puan almamızı beklemiyordum" ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY'LA İLGİLİ AÇIKLAMALARI

Transferiyle ilgili de konuşan Sumudica, "Galatasaray'dan teklif almadım, henüz o seviyede değilim. Arabistan'dan gelen teklifi reddettiğim doğru değil, Gaziantep yanlış anladı. Arabistan'dan şimdi değil, sürekli isteniyorum ama Türkiye'yi seçtim, Türkiye'yi seviyorum, Türkiye'de futbolun yaşanma şeklini seviyorum. Para benim için ilk öncelik değil" dedi.

