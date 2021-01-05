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Sumudica çıldırdı, maça damga vurdu!

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ  | 05.01.2021 18:38 | Son Güncelleme

Gaziantep teknik direktörü Marius Sumudica, Ankaragücü maçında hakem Alper Ulusoy'a itirazda bulununca sarı kart gördü. Rumen hoca gördüğü karttan sonra çok sinirlendi ve elindeki su şişesini yere fırlattı.

Sumudica çıldırdı, maça damga vurdu!

Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK sahasında Ankaragücü ile karşılaştı.

Ev sahibi Gaziantep'te teknik direktör Marius Sumudica'ya 25. dakikada hakem Alper Ulusoy tarafından sarı kart gösterildi.

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Gaziantep Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Teknik Direktörümüz Sumudica, rakip takımın yavaş hareketleri üzerine “Time” diye hakeme seslenmesi dolayısıyla sarı kart gördü!" ifadelerini kullandı.

Sarı kart görmesi sonrası çok sinirlenen Sumudica, elindeki su şişesini yere fırlattı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bravo sumudica tebrikler Gaziantep'im sizi buralarda görmek çok güzel :)
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