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Sumudica'dan Fatih Terim taklidi! "What can I do?"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
08.02.2024 08:00 | Son Güncelleme:
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup olarak elendikleri maçın ardından, "Büyük takımlara karşı oynuyorsanız pozisyonları değerlendirmeniz lazım" dedi.

Sumudica'dan Fatih Terim taklidi! "What can I do?"

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Fenerbahçe’yi konuk etti. Sarı-lacivertliler, zorlu maçı Batshuayi’nin 2 golüyle 2-0 kazanarak çeyrek finale yükselen taraf oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, kaçan pozisyonlardan dert yanarak, Fatih Terim ile özdeşleşen "What can I do?" (Ben ne yapabilirim) ifadelerini art arda kullandı.

"BU POZİSYONLARI DEĞERLENDİREMEYİNCE SONUÇ BÖYLE OLUYOR"

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Sumudica, "Bugün aslında iyi oynadığımızı düşünüyorum. O yüzden üzgün de değilim açıkçası. Bizim oyunu kontrol ettiğimiz anlar vardı. Net olarak 4 pozisyonumuz vardı. Büyük takımlara karşı oynuyorsanız pozisyonları değerlendirmeniz lazım. Rakibe penaltıyı hediye ettik. Sonrasında biz penaltı kazandık ama gole çeviremedik. Dönen topu da Furkan ile kaleye gönderemedik. Bu kadar pozisyona girmişken gol atmamız gerekiyordu. Bu pozisyonları değerlendiremeyince sonuç böyle oluyor’’ ifadelerini kullandı.

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