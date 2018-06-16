Sumudica, Galatasaraylı Belhanda'yı Al Shabab'a transfer etmek istiyor!

UEFA'dan aldığı ceza sonrasında Feghouli ve Belhanda gibi yüksek maliyetli oyuncularla ne yapacağını kara kara düşünen Galatasaray'a beklediği müjde Marius Sumudica'dan geldi.

Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımıyla anlaşan Rumen hocanın menajeri, Albayrak'ı arayarak Belhanda'yı sordu; oyuncuyla görüşmek için izin istedi. Albayrak'tan onay çıkarken şimdi gözler Faslı yıldız ile yapılacak görüşmeden haber bekleniyor.

8.75 milyon euro'ya Dinamo Kiev'den transfer edilen Belhanda'nın 10 milyon euro'ya (55 milyon TL) satılması planlanıyor.

(Fotomaç)

