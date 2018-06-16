SPOR

Sumudica, Galatasaraylı Belhanda'yı Al Shabab'a transfer etmek istiyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.06.2018 15:23 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın UEFA cezası nedeniyle oyuncu satışına sıcak bakmasının ardından müjde Arabistan'dan geldi. Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımının başına geçen Kayserispor eski teknik direktörü Marius Sumudica, Younes Belhanda'yı kadrosunda görmek istiyor.

Sumudica, Galatasaraylı Belhanda'yı Al Shabab'a transfer etmek istiyor!

UEFA'dan aldığı ceza sonrasında Feghouli ve Belhanda gibi yüksek maliyetli oyuncularla ne yapacağını kara kara düşünen Galatasaray'a beklediği müjde Marius Sumudica'dan geldi.

Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımıyla anlaşan Rumen hocanın menajeri, Albayrak'ı arayarak Belhanda'yı sordu; oyuncuyla görüşmek için izin istedi. Albayrak'tan onay çıkarken şimdi gözler Faslı yıldız ile yapılacak görüşmeden haber bekleniyor.

8.75 milyon euro'ya Dinamo Kiev'den transfer edilen Belhanda'nın 10 milyon euro'ya (55 milyon TL) satılması planlanıyor.

(Fotomaç)

PARTNERBöylesini kimse beklemiyordu! Yakaladığını görünce...Böylesini kimse beklemiyordu! Yakaladığını görünce...
Gomis için gelecek 10 milyon euroluk teklifi Galatasaray kabul edecek!Gomis için gelecek 10 milyon euroluk teklifi Galatasaray kabul edecek!
Ahmet Musa sosyal medyadaki Galatasaray mesajlarını beğendi!Ahmet Musa sosyal medyadaki Galatasaray mesajlarını beğendi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray younes belhanda

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Cüneyt Çakır'ın kararları Dünya Kupası'na damga vurdu!

Cüneyt Çakır'ın kararları Dünya Kupası'na damga vurdu!

İlkay Gündoğan'ın arabasına saldırıldığı ortaya çıktı!

İlkay Gündoğan'ın arabasına saldırıldığı ortaya çıktı!

Wesley Sneijder Beşiktaş'a önerildi!

Wesley Sneijder Beşiktaş'a önerildi!

Beşiktaş forması giyen Dokali Libya İstanbul'a geldi!

Beşiktaş forması giyen Dokali Libya İstanbul'a geldi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sumudica, Galatasaraylı Belhanda'yı Al Shabab'a transfer etmek istiyor!

Sumudica, Galatasaraylı Belhanda'yı Al Shabab'a transfer etmek istiyor!

Gomis için gelecek 10 milyon euroluk teklifi Galatasaray kabul edecek!

Gomis için gelecek 10 milyon euroluk teklifi Galatasaray kabul edecek!

Ahmet Musa sosyal medyadaki Galatasaray mesajlarını beğendi!

Ahmet Musa sosyal medyadaki Galatasaray mesajlarını beğendi!

Bafetimbi Gomis'e Çin'den yıllık 7 milyon Euro

Bafetimbi Gomis'e Çin'den yıllık 7 milyon Euro

Hector Cuper'den Trezeguet ve Galatasaray açıklaması

Hector Cuper'den Trezeguet ve Galatasaray açıklaması

Galatasaray'ın transfer planı bayramdan sonra gerçekleşecek

Galatasaray'ın transfer planı bayramdan sonra gerçekleşecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.