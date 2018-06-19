Sumudica, Kameni'yi Al-Shabab'a transfer etmek istiyor

Suudi Arabistan’ın Al-Shabab takımının başına geçen Marius Sumudica, Fenerbahçe’yi Carlos Kameni’den kurtarabilir!
Rumen teknik adam, yeni takımında kaleye takviye yapmak istiyor. Sumudica’nın, Kayserispor’dan eski öğrencisi Silviu Lung ile birlikte Carlos Kameni’yi radarına aldığı öğrenildi.
Tecrübeli çalıştırıcı, bu ikiliden birine imza attırmak istiyor. Bir türlü kendine kulüp bulamayan Kamerunlu file bekçisinin Al-Shabab’a gitmesi, Fenerbahçe’nin 2 milyon Euro’luk maaştan kurtulması anlamına gelecek. 34 yaşındaki Kameni’nin 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
(Fanatik)
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