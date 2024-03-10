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Suna Yıldızoğlu'ndan eski eşi Kayhan Yıldızoğlu'na duygusal veda... "İç dünyamı keşfeden insan"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.03.2024 11:35
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Usta oyuncu Suna Yıldızoğlu'ndan eski eşi Kayhan Yıldızoğlu'na duygusal veda... Suna Yıldızoğlu paylaşımında "Soyadını taşımaktan onur duydum" dedi.

Suna Yıldızoğlu'ndan eski eşi Kayhan Yıldızoğlu'na duygusal veda... "İç dünyamı keşfeden insan"

Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu 90 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefatının ardından pek çok ünlü isim paylaşım yaptı ancak bir isim vardı ki gözler ona çevrilmişti...

Yeşilçam'ın usta ismi Kayhan Yıldızoğlu'nun ölüm haberinden sonra 1976 yılında evlendiği Suna Yıldızoğlu da eski eşini andı.

Eski eşinin soyadını kullanmaya devam eden Suna Yıldızoğlu, Kayhan Yıldızoğlu'nun vefat haberini alınca büyük acı yaşadı.

'SOYADINI TAŞIMAKTAN ONUR DUYDUM'

Duygularını sosyal medya hesabından dile getiren ünlü oyuncu paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü:

Ekran Alıntısı

"İç dünyamı keşfeden insan, ne kadar çok öğrendim senden. Aşk bitince sevgi ve saygıyla dostluğumuz sürdü. Zeki, esprili, kültürlü, bilgili insan, hep soyadını taşımaktan onur duyduğum insan, huzur içinde uyu... Kalbimde, annem ve babam gibi, hep yaşıyor olacaksın."

CENAZESİ NE ZAMAN?

Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu’nun cenazesi yarın öğlen namazında Levent’ten kaldırılacak, ardından Feriköy Mezarlığı’na defnedilecek.

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