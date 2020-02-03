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Sunar’dan öğrencilere belge ödülü

ERZURUM HABERLERİ  | 03.02.2020 15:47 | Son Güncelleme

Palandöken Belediyesi Kış Spor Okulları kayak kursu tamamlandı.

Palandöken Belediyesi Kış Spor Okulları kayak kursu tamamlandı. Başkan Muhammet Sunar Palandöken Kayak Merkezi’nde hafta sonu düzenlenen etkinlikle kayak kursunu başarıyla tamamlayan öğrencilere katılım belgelerini verdi.
Palandöken Belediyesi Kış Spor Okulları tarafından ‘Palandöken ilçesinde kayak öğrenmeyen kalmasın’ vurgusuyla düzenlenen kayak kursunun ilk etabı tamamlandı. 35 öğrencinin kayak eğitimi aldığı kurslarda öğrencilerin tamamı, geleceğin sporcuları olma yolunda ümit verdiler. Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, öğrencilerin kayakta göstermiş oldukları başarıdan dolayı her birini ayrı ayrı kutlayarak, katılım belgesi verdi..
SUNAR: ‘GURUR DUYDUK’
Palandöken Belediye Başkanı Sunar, Küstah Yunan Milletvekiline verdikleri bayrak dersi için öğrencileri ayrıca kutladı. Başkan Sunar, “Bugün burada 15 günlük kayak kursunu başarıyla tamamlayan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Şanlı Bayrağımızı açarak, Küstah Yunan Milletvekiline verdikleri cevaptan dolayı da ayrıca kutluyorum. Sizler ülkemizin istikbalisiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz.” dedi
PALANDÖKEN BELEDİYESİ ‘BEN DE VARIM’ DİYECEK
Konuşmasının devamında Zirve ilçe Palandöken hedefini diri tutmayı amaçladıklarını belirten Başkan Sunar, “Kamuoyunun bizden kış sporlarına yönelik bir beklentisi var. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar çok sayıda vatandaşımız, Kış Sporlarında iddialı bir Palandöken Belediyesi görmek istediklerini ilettiler. Ben de vatandaşlarımız gibi düşünüyorum. ‘Palandöken Belediyesi var olacaksa, kış sporlarında var olmalı.’ diyorum. Bu çerçevede kış spor okullarımızca çeşitli projeler geliştirdik. Bu yıl ilk yılımız. Bir sonraki yıl daha da donanımlı olarak ‘kış sporlarında ben de varım’ diyeceğiz.” dedi
Başkan Sunar yaptığı konuşmanın ardından öğrencilere katılım belgelerini takdim etti.

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