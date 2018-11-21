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Sundra Rajoo gözaltına alındı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 21.11.2018 19:41 | Son Güncelleme

FIFA Etik Kurulu üyesi Sundra Rajoo, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle Malezya'da gözaltına alındı.

Sundra Rajoo gözaltına alındı

Rajoo'nun avukatı Cheow Wee, müvekkili Rajoo'nun bir FIFA toplantısı için bulunduğu İsviçre'den döndükten sonra Malezya Yolsuzluğa Karşı Mücadele Komisyonu tarafından gözaltına alındığını bildirdi.

Cheow Wee, Rajoo'nun bir gece gözaltında tutulduktan sonra diplomatik dokunulmazlığa sahip olduğu gerekçesiyle serbest bırakıldığını belirtti.

Hakkındaki yolsuzluk soruşturması devam eden Rajoo, Asya Uluslararası Merkezi Hakem Kurulundaki görevinden istifa etti.

Sundra Rajoo, geçen yıl FIFA Etik Kurulu Soruşturma Komisyonunda başkan vekilliği görevine getirilmişti.

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fifa Sundra Rajoo

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