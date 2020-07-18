SunExpress, 2021'de 13 yeni destinasyona daha uçmayı hedefliyor

İZMİR (AA) - SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, 2021 yılında Rusya, Ukrayna, Orta Doğu, Körfez ve Balkanlar'da 13 yeni destinasyona daha uçmayı hedeflediklerini bildirdi.

Çalışkan, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve SunExpress iş birliği ile Alman turizm profesyonellerine yönelik düzenlenen İzmir Kuşadası tanıtım gezisi kapsamında gazetecilere, 2020 ve 2021 hedeflerini anlattı.

SunExpress'in özellikle Almanya ve Almanca konuşulan ülkelerde turist akışında öncü bir rol oynadığını ifade eden Çalışkan, "1989 yılında Antalya'da kurulmuş SunExpress önce Almanya'dan daha sonra Avusturya, Hollanda, İsviçre gibi ülkelerden turist akışı sağlayan havayollarıdır ve 2019 yılını rekor rakamlarla kapatmıştır. Son 3 yıldır yüzde 10'un üzerinde büyüme ve rekor cirolarla ve 10 milyonu aşan yolcu sayısıyla çok önemli bir başarı trendi yakaladı." dedi.

Çalışkan, 2020 yılında yeni rekorlar geliştirme hedefinde olduklarını ancak tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle havayolları sektöründe de planların revize edildiğini belirtti.