YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. SunExpress, Türkiye turizmini destekliyor

SunExpress, Türkiye turizmini destekliyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 15.07.2020 10:29 | Son Güncelleme

SunExpress Üst Yöneticisi Yardımcısı Ahmet Çalışkan - "Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın katkıları ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Alman Touristik Aktuell iş birliği ile önemli sayıda Alman turizm seyahat acentelerini İzmir’de ağırlayacağız" - "Amacımız, pandemi ile mücadelede Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın başlattığı 'Safe Tourism' uygulaması çerçevesinde alınan önlemleri misafirlerimize yerinde göstermek"

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile SunExpress, Almanya'nın önde gelen turizm acentelerini İzmir ve Kuşadası'nda ağırlayarak, Türkiye'nin güvenli tatil seçeneklerini, alınan tüm önlemler ile Alman temsilcilere tanıtacak.

SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, TUI ve Alltours gibi tur operatörlerini temsil eden ve Almanya’nın yedi farklı şehrinden organizasyona katılacak olan seyahat profesyonelleri, Ege'nin eşsiz doğasında gerçekleşecek gezi ile birlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Güvenli Turizm Sertifika Programı'nı turistik tesislerde deneyimleme imkanı bulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilerim SunExpress Üst Yöneticisi (CEO) Yardımcısı Ahmet Çalışkan, SunExpress’in Türk turizmin en önemli oyuncularından biri olduğunu belirtti.

Çalışkan, "Bu çerçevede, Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın katkıları ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Alman Touristik Aktuell iş birliği ile önemli sayıda Alman turizm seyahat acentelerini İzmir’de ağırlayacağız. Amacımız, pandemi ile mücadelede Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın başlattığı 'Safe Tourism' uygulaması çerçevesinde alınan önlemleri misafirlerimize yerinde göstererek, İzmir özelinde Türkiye’nin bu konuya gösterdiği hassasiyetin altını bir kez daha çizmektir." ifadelerini kullandı.

Aktarma merkezleri olan İzmir'den sonra, Türk turizminin başkenti Antalya’yı da seyahat acentelerine tanıtacaklarını bildiren Çalışkan, "Aynı şekilde Almanya’nın önde gelen seyahat profesyonellerini 23-26 Temmuz tarihlerinde Antalya’da ağırlayarak, Türkiye’nin bu konuda alınabilecek bütün önlemleri aldığını, hatta birçok turizm ülkesinden daha önde olduğunu bir kez daha göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Havuz sonrası poza 1 milyon beğeni! Havuz sonrası poza 1 milyon beğeni!
Yıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı HutbeleriYıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı Hutbeleri

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya'da kurban pazarlarında "pazarlık kiti" ile tokalaşma dönemi

Antalya'da kurban pazarlarında "pazarlık kiti" ile tokalaşma dönemi

Ege Denizi'ne seyreden trol tekneleri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ege Denizi'ne seyreden trol tekneleri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Yeni evlerine kavuştular

Yeni evlerine kavuştular

Gönen’de binadan düşen vatandaş öldü

Gönen’de binadan düşen vatandaş öldü

Bağcılar'da aynı anda çok sayıda iş yerinde yangın çıktı

Bağcılar'da aynı anda çok sayıda iş yerinde yangın çıktı

Tavşanlı’da eğitim alanında üretim aralıksız devam ediyor

Tavşanlı’da eğitim alanında üretim aralıksız devam ediyor

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:44
Sabah
05:38
Öğle
13:15
İkindi
17:13
Akşam
20:42
Yatsı
22:27

İstanbul Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Çarşamba

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Ömür Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Beykoz’da bulunan Karlıtepe Mesire Alanı manzarası ile nefes kesiyor

Beykoz’da bulunan Karlıtepe Mesire Alanı manzarası ile nefes kesiyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Virüs kaynaklı enfeksiyonlara propolis bariyeri

Virüs kaynaklı enfeksiyonlara propolis bariyeri

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.