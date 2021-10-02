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SunExpress, üçüncü kez "Türkiye’nin En İyi Tatil Havayolu" seçildi

02.10.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SunExpress, üçüncü kez "Türkiye’nin En İyi Tatil Havayolu" seçildi

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları ile Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, uluslararası hava taşımacılığı derecelendirme kuruluşu Skytrax tarafından "Türkiye’nin En İyi Tatil Havayolu" seçildi.

SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, Skytrax tarafından gerçekleştirilen, ürün ve hizmetlerden personel servisine, temizlik ve uçuş içi eğlenceye kadar pek çok kriterin dikkate alındığı ve yolcu seçimleri ve puanlamalarına göre belirlenen sıralamada üst üste 3 yıldır "Türkiye’nin En İyi Tatil Havayolu" seçilen SunExpress, "Dünyanın En İyi Tatil Havayolu" kategorisinde ise bu yıl da ilk 10’da yer almayı başardı.

1999 yılından bu yana düzenlenen ve havacılık sektörünün Oscar’ları kabul edilen Skytrax ödülleri, bu yıl dünya çapında 100’den fazla ülkeden 13 milyonun üzerinde yolcunun tercihleri ile belirlendi.

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