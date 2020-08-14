SunExpress ve Güneş Sigorta'dan Kovid-19 Turist Koruma ve Destek Sigortası

İSTANBUL (AA) - SunExpress, Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin güven içinde tatil deneyimi yaşamaları için Güneş Sigorta iş birliğiyle koronavirüs (Kovid-19) teminatlı Kovid-19 Turist Koruma ve Destek Sigortası sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SunExpress, Avrupa'nın en güvenli turizm destinasyonlarından biri olan Türkiye’ye seyahat etmek ve burada tatil yapmak isteyen misafirlere kendilerini güvende hissedecekleri bir seyahat deneyimi yaşatmak amacı ile Güneş Sigorta iş birliğiyle Koronavirüs teminatlı güvence seçenekleri sunmaya başladığını duyurdu.

SunExpress ile yurt dışından Türkiye'ye seyahat edecek misafirler, uçuş rezervasyonlarını yaparken kendilerine sunulan sigorta alternatiflerinden dilediğini seçerek koronavirüse karşı sağlık sigortası teminatına sahip olabilecek.

Bu ürün ile Türkiye'ye seyahat eden kişilerin Kovid-19 hastalığı kesin tanısı nedeni ile hastanede tedavi görmesi durumunda hastanede yattığı süre boyunca tedavi masrafları, Güneş Sigorta güvencesi altında olacak. Avantajlı fiyatlarla sunulan bu hizmetten yararlanan misafirler, Türkiye'de konaklayacakları süre boyunca ilave tedavi masrafı olmaksızın en iyi sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek.