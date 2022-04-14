SunExpress yolcuları, SunPriority ile bir adım önde

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, havalimanlarında bekleme sürelerini en aza indirmek için yolcularına öncelikli hizmet alma fırsatı sunduğu SunPriority'yi hayata geçirdi.

Şirket açıklamasına göre, misafirlerinin mümkün olan en rahat ve hızlı şekilde seyahatlerini gerçekleştirmelerini sağlamak için SunExpress'in hizmete sunduğu bu uygulamadan yararlanan yolcular, check-in önceliğinin yanı sıra uçağa ilk binenler arasında yer alma ve varış noktalarında bagajlarını erken alma gibi ayrıcalıklara sahip olarak zaman kaybetmeden keyifli bir seyahat geçirebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SunExpress Ürün ve Müşteri Deneyimi Kıdemli Müdürü Nicole Haginger, "Müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayan ürün ve hizmetler sunmak daima işimizin merkezinde yer alıyor. Yolcularımızın, seyahat etmeyi daha kolay ve konforlu hale getiren SunPriority hizmetimize olan yoğun ilgisini görmekten mutluyuz. Bu hizmetimizi önümüzdeki dönemde farklı havalimanlarında da devreye alacağız." ifadelerini kullandı.

Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep ve İzmir'den Avrupa'nın pek çok şehrine olan uluslararası uçuşlarda sunulan SunPriority hizmeti, aynı zamanda SunExpress'in Amsterdam, Basel, Berlin, Köln/Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Münih, Stuttgart, Viyana ve Zürih kalkışlı yurt dışı uçuşlarını da kapsıyor.

SunPriority hizmetinden yararlanmak isteyen SunExpress misafirleri, "sunexpress.com" web sitesi veya mobil uygulamasını ziyaret ederek SunPriority avantajlarını ve geçerli olduğu havalimanlarını inceleyebiliyor veya check-in kontuarları, havalimanı bilet satış ofisleri veya Müşteri Hizmetleri Merkezi aracılığıyla rezervasyonlarına SunPriority Paketi'ni ekleyebiliyor.

