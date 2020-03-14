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SunExpress'ten "sefer iptali" açıklaması

İSTANBUL HABERLERİ  | 14.03.2020 12:33 | Son Güncelleme

Şirketten yapılan açıklamada, koronovirüse karşı tedbir amaçlı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından getirilen seyahat kısıtlamaları doğrultusunda, Türkiye ile Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç, Danimarka ve Avusturya arasındaki tüm uçuşların 14 Mart 2020 saat 8.00’den 17 Nisan 2020’ye kadar durdurulduğu bildirildi

İSTANBUL (AA) - SunExpress tarafından, koronavirüs nedeniyle gelen seyahat kısıtlamaları doğrultusunda, Türkiye ile Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç, Danimarka ve Avusturya arasındaki tüm uçuşların durdurulduğu, söz konusu ülkelerin vatandaşları veya bu ülkede çalışma izni olanların 20 Mart’a kadar kendi ülkelerine özel uçuşlar ile ulaştırılacağı bildirildi.

SunExpress'ten yapılan açıklamada, koronavirüs kaynaklı gelişmeleri ulusal ve uluslararası otoriteler ile yakından takip edildiği kaydedildi.

Açıklamada, koronovirüse (Covid-19) karşı tedbir amaçlı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından getirilen seyahat kısıtlamaları doğrultusunda, Türkiye ile Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç, Danimarka ve Avusturya arasındaki tüm uçuşların 14 Mart 2020 saat 8.00’den 17 Nisan 2020’ye kadar durdurulduğu bildirildi.

Söz konusu ülkelerin vatandaşları veya bu ülkede çalışma izni olanların 20 Mart’a kadar kendi ülkelerine özel uçuşlar ile ulaştırılacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Avrupa’da bulunan Türk vatandaşlarını ise şu anda geçerli olan mevcut kurallar gereği Türkiye’ye ulaştıramıyoruz. Ancak, Türk yetkilileri arasında gerçekleşen ve en kısa sürede sonuçlanması beklenen görüşmelere bağlı olarak, Türkiye ve Avrupa arasında hava köprüsü oluşturan SunExpress’in vatandaşlarımızı Türkiye’ye ulaştırmaktan büyük memnuniyet duyacağını belirtmek isteriz. Bu konuda kamuoyunu tekrar bilgilendireceğiz. Yolcularımız erteleme ve iade işlemleri için 444 0 797 numaralı SunExpress Çağrı Merkezi’ni arayarak ya da çağrı merkezimizde yaşanabilecek muhtemel yoğunluk durumlarına karşın travelcenter@sunexpress.com adresine erteleme ve ya iptal taleplerini içeren bir e-posta göndererek de işlemlerini gerçekleştirebilirler. Seyahat acenteleri aracılığıyla rezervasyonlarını gerçekleştirmiş yolcularımız ise yine acentelerine ulaşarak biletlerini iptal ettirebilirler."

Açıklamada, SunExpress olarak önceliklerinin her zaman ve her koşulda misafirlerinin emniyetli seyahat edebilmesi olduğuna işaret edilerek, bu doğrultuda yolcuların ve uçuş ekiplerinin güvenliği ve sağlığı için her türlü önlemin alınacağı bildirildi.

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