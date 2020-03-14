SunExpress'ten "sefer iptali" açıklaması

İSTANBUL (AA) - SunExpress tarafından, koronavirüs nedeniyle gelen seyahat kısıtlamaları doğrultusunda, Türkiye ile Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç, Danimarka ve Avusturya arasındaki tüm uçuşların durdurulduğu, söz konusu ülkelerin vatandaşları veya bu ülkede çalışma izni olanların 20 Mart’a kadar kendi ülkelerine özel uçuşlar ile ulaştırılacağı bildirildi.

SunExpress'ten yapılan açıklamada, koronavirüs kaynaklı gelişmeleri ulusal ve uluslararası otoriteler ile yakından takip edildiği kaydedildi.

Açıklamada, koronovirüse (Covid-19) karşı tedbir amaçlı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından getirilen seyahat kısıtlamaları doğrultusunda, Türkiye ile Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç, Danimarka ve Avusturya arasındaki tüm uçuşların 14 Mart 2020 saat 8.00’den 17 Nisan 2020’ye kadar durdurulduğu bildirildi.

Söz konusu ülkelerin vatandaşları veya bu ülkede çalışma izni olanların 20 Mart’a kadar kendi ülkelerine özel uçuşlar ile ulaştırılacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: