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  4. Sungurlu’da caddelere dezenfektan yerleştirildi

Sungurlu’da caddelere dezenfektan yerleştirildi

ÇORUM HABERLERİ  | 31.03.2020 18:14 | Son Güncelleme

Sungurlu Belediyesi tarafından halkın yoğun olarak kullandığı noktalara dezenfektan aparatları yerleştirildi.Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in talimatlarıyla, ilçede vatandaşların yoğun kullandığı cadde ve sokaklara dezenfektan konuldu.Koronovirüs salgınına karşı önlemleri artırdıklarını ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Bahri Sezen, "Başkanımızın talimatlarıyla Koronovirüs tedbirlerimiz kapsamında halkımızın yoğun olarak kullandığı noktalara dezenfektan koyduk.

Sungurlu’da caddelere dezenfektan yerleştirildi

Sungurlu Belediyesi tarafından halkın yoğun olarak kullandığı noktalara dezenfektan aparatları yerleştirildi.
Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in talimatlarıyla, ilçede vatandaşların yoğun kullandığı cadde ve sokaklara dezenfektan konuldu.
Koronovirüs salgınına karşı önlemleri artırdıklarını ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Bahri Sezen, "Başkanımızın talimatlarıyla Koronovirüs tedbirlerimiz kapsamında halkımızın yoğun olarak kullandığı noktalara dezenfektan koyduk. Ekiplerimiz tarafından kontrolü sağlanarak takviye yapılacak ve sürekliliği sağlayacağız." dedi

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Iskilip
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Mecitozu
Derman Ecz. Eczanesi
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Şifa Eczanesi
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